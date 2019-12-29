В Естонії вилетів у кювет рейсовий автобус, є постраждалі

Фото: метро події (err.ee)

Серед постраждалих четверо громадян Латвії

У неділю, 29 грудня, рано вранці на 30-му кілометрі шосе Таллінн - Нарва з'їхав з дороги рейсовий автобус, внаслідок чого постраждали дев'ятеро осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал ERR.

Як повідомляється, серед постраждалих четверо громадян Латвії.

За попередніми даними, в автобусі перебували 67 осіб, з них двоє - водії. Сидів за кермом під час аварії чоловік був тверезий.

Всі постраждалі були госпіталізовані.

За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність.

Нагадаємо, в Каїрі зіткнулися два мікроавтобуси, в результаті аварії загинули 14 осіб. Також постраждали 10 осіб. Зазначається, що до місця автокатастрофи прибутку 12 автомобілів "швидкої допомоги". Причини ДТП невідомі.

У Венесуелі сталося ДТП за участю автобуса, що прямував з міста Сан Крістобаль у Маракайбо, в результаті якого загинули 16 осіб. Відзначається, що аварія сталася через те, що в автобуса лопнула шина, він з'їхав з дороги і перекинувся. Постраждалих госпіталізували.