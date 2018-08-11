В Эстонии столкнулись автобус и автомобиль, пострадали 7 человек

В рейсовом автобусе вместе с водителем было 38 человек

Сегодня, 11 августа, в Эстонии столкнулись рейсовый автобус и автомобиль, в результате чего пострадали 7 человек. Об этом сообщает портал ERR.

Как отмечается, автомобиль Hyundai, за рулем которого была 81-летняя женщина, из-за невнимательности водителя выехал со второстепенной дороги на основную, перед рейсовым автобусом, который ехал в Тарту. В результате столкновения автобус отбросило в кювет, он перевернулся на бок.

В рейсовом автобусе вместе с водителем было 38 человек. Травмы получили 7 человек, которые находились в автобусе. Травмы одного были более тяжелыми и медики отвезли его в больницу, остальным помощь оказали на месте. Водитель автомобиля также получила травмы, ее госпитализировали.

Напомним, что в Запорожской области сотрудники полиции задержали водителя грузовика, в дорожно-транспортном происшествии с которого погибли шесть человек, из которых 5 - дети. Еще 12 человек получили травмы.

ДТП в Запорожской области произошло около 14:30 на автодороге Харьков-Симферополь, где маршрутное такси столкнулось с "Камазом". На момент аварии в маршрутке находилось 20 человек.