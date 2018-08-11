В Естонії зіткнулись автобус та автомобіль, постраждало 7 людей

В рейсовому автобусі разом з водієм було 38 осіб

Сьогодні, 11 серпня, в Естонії зіткнулися рейсовий автобус та автомобіль, внаслідок чого постраждали 7 людей. Про це повідомляє портал ERR.

Як зазначається, автомобіль Hyundai, за кермом якого була 81-річна жінка, через неуважність водія виїхав з другорядної дороги на основну, перед рейсовим автобусом, який їхав у Тарту. В результаті зіткнення автобус відкинуло в кювет, він перекинувся на бік.

В рейсовому автобусі разом з водієм було 38 осіб. Травми отримали 7 осіб, що знаходилися в автобусі. Травми одного були більш важкими і медики відвезли його в лікарню, іншим допомогу надали на місці. Водій автомобіля також отримала травми, її госпіталізували.

Нагадаємо, що у Запорізькій області співробітники поліції затримали водія вантажівки, у дорожньо-транспортній пригоді з якої загинули шестеро осіб, з яких 5 - діти. Ще 12 людей отримали травми.

ДТП у Запорізькій області сталася близько 14:30 на автошляху Харків-Сімферополь, де маршрутне таксі зіштовхнулося з "Камазом". На момент аварії у маршрутці перебувало 20 осіб.