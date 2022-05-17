В Эстонии стартовали военные учения: задействованы 15 тысяч военных

В Эстонии начались крупные учения Сил обороны Эстонии Siil 2022, в которых примут участие более 15 тысяч человек. Целью маневров является проверка боеготовности и оценка международного взаимодействия при реагировании на различные угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.ee .

В маневрах будут задействованы американские, британские и польские ракетные системы, а география учений охватит территорию от датского острова Борнхольм до северной Латвии. В весенних военных учениях в общей сложности примут участие более 15 тысяч военнослужащих из 10 стран.

Помимо всевозможных типов бронетранспорта, будут задействованы ударные вертолеты и истребители, а также ближе к концу учений в Эстонию прибудут десантные корабли американского экспедиционного корпуса. Завершатся учения 3 июня.