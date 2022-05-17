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В Эстонии стартовали военные учения: задействованы 15 тысяч военных

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Таллин, Вторник 17 мая 2022 05:54
В Эстонии стартовали военные учения: задействованы 15 тысяч военных Флаг Эстонии (Фото: flickr.com)
Автор: Константин Широкун

В Эстонии начались крупные учения Сил обороны Эстонии Siil 2022, в которых примут участие более 15 тысяч человек. Целью маневров является проверка боеготовности и оценка международного взаимодействия при реагировании на различные угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.ee.

В маневрах будут задействованы американские, британские и польские ракетные системы, а география учений охватит территорию от датского острова Борнхольм до северной Латвии. В весенних военных учениях в общей сложности примут участие более 15 тысяч военнослужащих из 10 стран.

Помимо всевозможных типов бронетранспорта, будут задействованы ударные вертолеты и истребители, а также ближе к концу учений в Эстонию прибудут десантные корабли американского экспедиционного корпуса. Завершатся учения 3 июня.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена помогать Украине в восстановлении инфраструктуры Житомирской области. Об этом заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс в ходе визита в Киев.

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