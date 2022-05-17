ru ua
Вт, 17 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Естонії стартували військові навчання: задіяні 15 тисяч військових

Новость на русском →
Таллінн, Вівторок 17 травня 2022 05:54
В Естонії стартували військові навчання: задіяні 15 тисяч військових Прапор Естонії (Фото: flickr.com)
Автор: Константин Широкун

В Естонії почалися великі навчання Сил оборони Естонії Siil 2022, в яких візьмуть участь понад 15 тисяч осіб. Метою маневрів є перевірка боєготовності та оцінка міжнародної взаємодії при реагуванні на різні загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.ee.

У маневрах будуть задіяні американські, британські та польські ракетні системи, а географія навчань охопить територію від данського острова Борнхольм до Північної Латвії. У весняних військових навчаннях в цілому візьмуть участь понад 15 тисяч військовослужбовців з 10 країн.

Крім всіляких типів бронетранспорту, будуть задіяні ударні вертольоти і винищувачі, а також ближче до кінця навчань в Естонію прибудуть десантні кораблі американського експедиційного корпусу. Завершаться навчання 3 червня.

Раніше повідомлялося, що Естонія має намір допомагати Україні у відновленні інфраструктури Житомирської області. Про це заявила міністр закордонних справ Ева-Марія Лійметс в ході візиту до Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Сполучені Штати Америки
NEWS
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
DAILY
Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну