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Из Эстонии сегодня вернутся более 200 украинцев

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 20:11
Из Эстонии сегодня вернутся более 200 украинцев
Иллюстративное фото (facebook.com/LvivAirport)

Украинцев эвакуируют из Эстонии двумя авиарейсами

Сегодня домой из Эстонии двумя авиарейсами вернутся более 200 украинских граждан в рамках эвакуации из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Эстонии Марьяну Бецу в Twitter.

По словам посла, сегодня специальным рейсом Осло-Таллинн-Киев авиакомпании SkyUp в Украину уже вернулись 54 украинца. На сегодня запланирован еще один специальный авиарейс.

"Сегодня вечером SkyUp Airlines совершит еще один прямой чартер Таллинн-Киев со 189 гражданами Украины. Делаем все, чтобы наши граждане оказались дома как можно быстрее в это сложное время", - написала Беца.

Из Эстонии сегодня вернутся более 200 украинцев

Напомним, ранее сообщалось, что эстонское правительство продлило срок законного пребывания на территории Эстонии для украинцев и других иностранцев. Решение касается иностранцев, которые оказались заблокированными на территории Эстонии из-за закрытия границ для борьбы с коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" назначила на 23 марта дополнительный поезд из польского Перемышля для эвакуации украинцев из Польши. Отправление поезда запланировано на 15:50, в Киев он прибудет в 23:59.

Добавим, по состоянию на воскресенье, 21 марта, в Украину из-за границы вернулись почти 60 тыс. граждан. Вчера из-за границы в Украину вернулись 13,5 тыс. граждан.

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