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З Естонії сьогодні повернуться понад 200 українців

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 20:11
З Естонії сьогодні повернуться понад 200 українців
Ілюстративне фото (facebook.com/LvivAirport)

Українців евакуюють з Естонії двома авіарейсами

Сьогодні додому з Естонії двома авіарейсами повернуться понад 200 українських громадян в рамках евакуації через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Естонії Мар'яну Бецу в Twitter.

За словами посла, сьогодні спеціальним рейсом Осло-Таллінн-Київ авіакомпанії SkyUp в Україну вже повернулися 54 українці. На сьогодні заплановано ще один спеціальний авіарейс.

"Сьогодні ввечері SkyUp Airlines здійснить ще один прямий чартер Таллінн-Київ зі 189 громадянами України. Робимо все, щоб наші громадяни опинились вдома якнайшвидше в цей складний час", - написала Беца.

З Естонії сьогодні повернуться понад 200 українців

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що естонський уряд продовжив термін законного перебування на території Естонії для українців та інших іноземців. Рішення стосується іноземців, які виявилися заблокованими на території Естонії через закриття кордонів для боротьби з коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" призначила на 23 березня додатковий потяг з польського Перемишля для евакуації українців з Польщі. Відправлення потягу заплановано на 15:50, у Київ він прибуде о 23:59.

Додамо, станом на неділю, 21 березня, в Україну з-за кордону повернулися майже 60 тис. громадян. Вчора з-за кордону в Україну повернулися 13,5 тис. громадян.

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