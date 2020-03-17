Эстония продлила украинцам сроки пребывания в стране

Иллюстративное фото (schengenvisainfo.com)

Иностранцы в период карантина будут иметь законное основание находиться в стране

Власти Эстонии продлили срок законного пребывания на территории страны для украинцев и других иностранцев. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Министерство иностранных дел Украины (МИД).

Как сообщается, Департамент пограничной службы Эстонии принял решение, что иностранцы, которые на 12 марта имели законное основание для пребывания в Эстонии, и возвращение домой которых сейчас затруднено, будут иметь законное основание временно находиться в стране и в дальнейшем.

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Украины розъяснило, что делать гражданам Украины, которым нужно вернуться из Польши после введения карантинных мер из-за коронавируса.

Напомним, Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины прекращает прием граждан в связи с коронавирусом.

Также, власти Эстонии объявили о введении чрезвычайного положения до 1 мая в связи со вспышкой коронавируса. С 16 марта в Эстонии был остановлен учебный процесс в учебных заведениях. Кроме того, были запрещены все публичные собрания, отменены спортивные соревнования, а музеи и кинотеатры закрыты.