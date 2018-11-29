В Эстонии НАТО проводит учения по отражению кибератак

Иллюстративное фото (nato.int)

Среди участников не только военные, но и разработчики ПО и производители техники

В эстонском городе Тарту Североатлантический альянс НАТО проводит учения под названием "Киберкоалиция" для отражений кибератак. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

В НАТО заявили, что эти учения являются "одними из крупнейших в мире". В них принимают участие около 700 IT-специалистов и программистов, среди которых не только военные, но и представители деловых кругов, разработчики ПО, производители техники и информационные гиганты.

" Киберугрозы для Альянса становятся все более частыми, сложными и разрушительными. Кибератака на одного союзника может повлиять на всех нас. Поэтому укрепление киберзащиты является главным приоритетом для Альянса, и упражнения, подобные Киберкоалиции, необходимы для создания этой защиты", - заявили в НАТО.

Учения направлены для подготовки специалистов по киберзащите из стран Североатлантического альянса, а также для проверки их способностей обеспечения информационных сетей НАТО, так и родных стран.

Напомним, НАТО призывает Россию немедленно освободить украинских моряков. Члены НАТО призывают Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам, а также обеспечить свободу плавания.