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В Естонії НАТО проводить навчання по відображенню кібератак

Новини » Політика    29.11.2018 - 09:33
В Естонії НАТО проводить навчання по відображенню кібератак
Ілюстративне фото (nato.int)

Серед учасників не тільки військові, але і розробники та виробники техніки

В естонському місті Тарту Північноатлантичний альянс НАТО проводить навчання під назвою "Кіберкоаліція" для відображень кібератак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

У НАТО заявили, що ці навчання є "одними з найбільших у світі". У них беруть участь близько 700 IT-фахівців і програмістів, серед яких не тільки військові, але і представники ділових кіл, розробники ПЗ, виробники техніки та інформаційні гіганти.

"Кіберзагрози для Альянсу стають все більш частими, складними і руйнівними. Кібератака на одного союзника може вплинути на всіх нас. Тому зміцнення кіберзахисту є головним пріоритетом для Альянсу, і вправи, подібні Кіберкоаліції, необхідні для створення цього захисту", - заявили в НАТО.

Навчання спрямовані для підготовки фахівців з кіберзахисту з країн Північноатлантичного альянсу, а також для перевірки їх здібностей забезпечення інформаційних мереж НАТО, так і рідних країн.

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