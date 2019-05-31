В Эстонии начинает работу украинско-эстонская торговая палата

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Главной задачей UECC будет развитие взаимовыгодных экономических отношений между странами

В столице Эстонии Таллине сегодня открывается украинско-торговая палата (UECC), в задачи которой входит развитие деловых связей между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

В правление торговой палаты вошли руководитель таллинского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Виталий Галицких и финансовый директор компании Elme Messer в Эстонской Республике Александр Тимаров.

Торговая палата будет заниматься поддержкой конкурентоспособности украинских предпринимателей в Эстонии и эстонских предпринимателей при выходе на рынок Украины и станет основной нетворкинг-площадкой для всех, кто заинтересован в развитии бизнеса в странах.

"Палата планирует совместно с посольством Украины в Эстонии и посольством Эстонии в Украине оказывать содействие в установлении контактов и организации сотрудничества между эстонскими и украинскими компаниями, а также продвигать их интересы в органах государственной власти", - заявил Виталий Галицких.

Главной задачей UECC будет развитие взаимовыгодных экономических отношений между странами. Палата будет собирать и распространять информацию касательно инвестиционного климата, законодательства и деловых контактов в обеих странах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. В ходе встречи Зеленский поблагодарил за личное внимание Кальюлайд к вопросу поддержки Эстонией территориальной целостности и суверенитета Украины, ведь она была первым лидером иностранного государства, которая посетила линию разграничения на Донбассе.

Кроме того, глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу имеет намерение предложить ввести дополнительные санкции в отношении Российской Федерации из-за выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО и оккупированного Крыма.