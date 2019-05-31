В Естонії розпочинає роботу українсько-естонська торгова палата

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Головним завданням UECC буде розвиток взаємовигідних економічних відносин між країнами

У столиці Естонії Талліні сьогодні відкривається українсько-торгова палата (UECC), в завдання якої входить розвиток ділових зв'язків між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

У правління торгової палати увійшли керівник таллінського офісу юридичної фірми "Ільяшев і Партнери" Віталій Галицьких і фінансовий директор компанії Elme Messer в Естонській Республіці Олександр Тимарів.

Торгова палата буде займатися підтримкою конкурентоспроможності українських підприємців в Естонії і естонських підприємців при виході на ринок України і стане основною нетворкінг-майданчиком для всіх, хто зацікавлений у розвитку бізнесу в країнах.

"Палата планує спільно з посольством України в Естонії та посольство Естонії в Україні надавати сприяння у встановленні контактів та налагодження співпраці між естонськими та українськими компаніями, а також просувати їх інтереси в органах державної влади", - заявив Віталій Галицьких.

Головним завданням UECC буде розвиток взаємовигідних економічних відносин між країнами. Палата буде збирати та поширювати інформацію щодо інвестиційного клімату, законодавства і ділових контактів в обох країнах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Естонії Керсті Кальюлайд. В ході зустрічі Зеленський подякував за особисту увагу Кальюлайд до питання підтримки Естонією територіальної цілісності і суверенітету України, адже вона була першим лідером іноземної держави, яка відвідала лінію розмежування на Донбасі.

Крім того, глава Міністерства закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу має намір запропонувати ввести додаткові санкції відносно Російської Федерації з-за видачі російських паспортів жителям ОРДЛО і окупованого Криму.