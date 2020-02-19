ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Парламент Эстонии осудил Россию за искажение истории Второй мировой

Новости » Политика     19.02.2020 - 15:59
Парламент Эстонии осудил Россию за искажение истории Второй мировой
Фото: парламент Эстонии (riigikogu.ee)

Резолюция осуждает пакт Молотова-Риббентропа, называя присоединение Эстонии к СССР оккупацией

Парламент Эстонии одобрил резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", которая осуждает российскую интерпретацию исторических событий Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Соответствующее решение в среду, 19 февраля, поддержали 72 депутата. Против проголосовали лишь 7 депутатов парламента.

Резолюция осуждает пакт Молотова-Риббентропа, подписание которого стало поводом для "оккупации стран Балтии и раздел Польши двумя тоталитарными режимами, что стало важной предпосылкой начала Второй мировой войны", а также "попытки российских властей переписать историю, отрицая роль Советского Союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны и перекладывая ответственность на жертв агрессии".

Как отмечается в пояснительной записке к резолюции, поводом для принятия документа стали провокационные заявления властей РФ по поводу начала Второй мировой войны, искажение исторических фактов и организованную для этих целей агрессивную кампанию в средствах массовой информации.

Ранее РБК-Украина писало, что Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в искажении исторической правды. В частности, она назвала присоединение к СССР оккупацией.

Также сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия пытается интерпретировать события Второй мировой войны и сделать виноватым польский народ.

В Швеции обвинили Россию в нарушении минских договоренностей Пять стран в Совбезе ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
Новости Украины Российская ФедерацияЭстонияВторая мировая война
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь