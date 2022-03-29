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"Есть возможности". Польша готова принять еще больше украинских беженцев

Новина українською →
Варшава, Вторник 29 марта 2022 08:59
"Есть возможности". Польша готова принять еще больше украинских беженцев Фото: Польша готова принимать беженцев из Украины (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Польша готова принимать столько украинских беженцев, сколько потребуется. В стране еще есть возможности для этого, поэтому идет подготовка к новым волнам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-премьера Петра Глинского для Politico.

"У нас есть возможности, и мы по-прежнему готовы принять больше беженцев", - заявил он.

По его словам, Польша за месяц приняла 2,3 млн беженцев из Украины, на сегодня поток сократился. При этом, по его мнению, важно разделять гуманитарную помощь и помощь Украине в войне против России.

"Это очень чувствительная проблема с точки зрения Украины, потому что они все еще защищают свою независимость", - подчеркнул он.

Он также объяснил разницу в подходах к приему украинских и сирийских беженцев тем, что до войны в Польше уже жили и работали около 1,5 млн украинцев, а также тем, что между странами есть глубокие культурные связи.

"В украинском подходе к нашим ценностям также видны изменения… они пытаются быть более европейскими. Это результат войны", - добавил Глинский.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет ЕС согласовал план поддержки украинских беженцев.

Также РБК-Украина писало о том, как страны ЕС поддерживают беженцев из Украины.

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