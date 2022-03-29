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"Є можливості". Польща готова прийняти ще більше українських біженців

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Варшава, Вівторок 29 березня 2022 08:59
"Є можливості". Польща готова прийняти ще більше українських біженців Фото: Польща готова приймати біженців з України (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Польща готова приймати стільки українських біженців, скільки буде потрібно. У країні ще є можливості для цього, тому йде підготовка до нових хвиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-прем'єра Пьотра Глинського для Politico.

"У нас є можливості, і ми як і раніше готові прийняти більше біженців", - заявив він.

За його словами, Польща за місяць прийняла 2,3 млн біженців з України, на сьогодні потік скоротився. При цьому, на його думку, важливо розділяти гуманітарну допомогу і допомогу Україні у війні проти Росії.

"Це дуже чутлива проблема з точки зору України, тому що вони все ще захищають свою незалежність", - підкреслив він.

Він також пояснив різницю в підходах до прийому українських і сирійських біженців тим, що до війни в Польщі вже жили і працювали близько 1,5 млн українців, а також тим, що між країнами є глибокі культурні зв'язки.

"В українському підході до наших цінностей також видно зміни ... вони намагаються бути більш європейськими. Це результат війни", - додав Глинський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада ЄС погодила план підтримки українських біженців.

Також РБК-Україна писало про те, як країни ЄС підтримують біженців з України.

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