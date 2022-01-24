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"Есть план действий". Дания и Чехия не исключают эвакуацию дипломатов из Киева, но есть условие

Автор: Дмитрий Левицкий, Анастасия Рокитна

Посольства Дании и Чехии могут эвакуировать своих дипломатов из Украины, впрочем пока не будут. Такое решение будет принято, если ситуация будет угрожающей.

Об этом сообщил РБК-Украина информированный источник.

В Чехий создана рабочая группа, которая ежедневно собирается для обсуждения всех возможных сценариев развития ситуации вокруг Украины. Там "верят в лучшее, но готовятся и к худшему развитию ситуации".

Гипотетическая возможность эвакуации сотрудников Посольства Чехии в Киеве существует в случае серьезного ухудшения ситуации безопасности.

Вместе с тем, Дания не намерена сразу последовать примеру США и эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве. В то же время, внимательно следит за ситуацией и имеет готовый план действий, если ситуация будет угрожающей.

Напомним, Британия эвакуирует часть дипломатов из Украины.

Отметим, Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины и ждет объяснения от США, почему они решили принять такое решение.

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ДанияЧехияУкраинаРоссийская Федерация