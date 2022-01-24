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"Є план дій". Данія та Чехія не виключають евакуацію дипломатів із Києва, але є умова

Автор: Дмитро Левицький, Анастасія Рокитна

Посольства Данії та Чехія можуть евакуювати своїх дипломатів з України, втім поки не будуть. Таке рішення буде прийнято, якщо ситуація буде загрозливою.

Про це повідомило РБК-Україна поінформоване джерело.

У Чехій створено робочу групу, яка щодня збирається для обговорення всіх можливих сценарії розвитку ситуації довкола України. Там "вірять у краще, але готуються і до гіршого розвитку ситуації".

Гіпотетична можливість евакуації співробітників Посольства Чехії у Києві існує в разі серйозного погіршення безпекової ситуації.

Разом з тим, Данія не має наміру відразу наслідувати приклад США і евакуйовувати співробітників свого посольства в Києві. Водночас, уважно стежить за ситуацією і має готовий план дій, якщо ситуація буде загрозливою.

Нагадаємо, Британія евакуйовує частину дипломатів з України.

Зазначимо, Європейський Союз не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів з України і чекає пояснення від США, чому вони вирішили прийняти таке рішення.

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