ЄСПЛ визначився з датою початку російської окупації Донбасу

Зазначається, що йдеться про масові порушення прав людей на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, викрадення та спроби незаконного вивезення до РФ дітей-сиріт у 2014 році та авіакатастрофі літака рейсу MH17.

Маслов пояснив, що суд визнав прийнятність справи. Це означає наступне:

суд визнає контроль Росії на Донбасі та визначає часові й територіальні межі окупації;

починаючи з 11 травня 2014 року події на Донбасі підпадають під юрисдикцію суду;

ЄСПЛ перейде до розгляду справи "Україна та Нідерланди проти Росії" по суті.

"Це рішення ЄСПЛ стане аргументом і для інших судових процесів. І допоможе притягнути РФ до відповідальності. Кожен російський злочин повинен бути доведений, а винні - понести покарання", - додав Маслов.

Саме 11 травня 2014 року проросійські бойовики оголосили про проведення незаконного "референдуму" у Донецькій та Луганській областях. Результатом цього стало створення підконтрольних РФ угруповань "ДНР" та "ЛНР".