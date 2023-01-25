ЕСПЧ определился с датой начала российской оккупации Донбасса

Отмечается, что речь идет о массовых нарушениях прав людей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, похищении и попытках незаконного вывоза в РФ детей-сирот в 2014 году и авиакатастрофе самолета рейса MH17.

Маслов объяснил, что суд признал приемлемость дела. Это означает следующее:

суд признает контроль России на Донбассе и определяет временные и территориальные границы оккупации;

начиная с 11 мая 2014 года, события на Донбассе подпадают под юрисдикцию суда;

ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела "Украина и Нидерланды против России" по существу.

"Это решение ЕСПЧ станет аргументом и для других судебных процессов. И поможет привлечь РФ к ответственности. Каждое российское преступление должно быть доказано, а виновные – понести наказание", - добавил Маслов.

Именно 11 мая 2014 пророссийские боевики объявили о проведении незаконного "референдума" в Донецкой и Луганской областях. Результатом этого стало создание подконтрольных РФ группировок "ДНР" и "ЛНР".