ЕСПЧ принял новый иск Украины против России

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Украины против России. Он был подан в ЕСПЧ 23 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда .

"Межгосударственное дело "Украина против России (X)" (заявление № 11055/22) касается утверждений правительства Украины о массовых и грубых нарушениях прав человека, совершенных РФ в ходе военных операций на территории Украины с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Глава ЕСПЧ Роберт Спано передал дело в четвертую секцию суда и проинформировал об этом Россию.

В суде добавили, что на рассмотрении ЕС находятся пять межгосударственных жалоб, поданных Украиной против РФ. При этом в суд подано около 8500 индивидуальных жалоб.

Украина в иске обвиняет власти России в нарушениях Европейской конвенции по правам человека в связи с незаконным вторжением на суверенную территорию Украины. В частности, нарушении права на жизнь, запрета пыток, права на свободу и неприкосновенность, права на уважение к частной и семейной жизни, права на свободу мнения и выражения, свободу собраний и ассоциаций и право на защиту собственности.