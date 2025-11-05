UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

ЄСПЛ ухвалив безпрецедентні рішення у двох справах України проти Росії, - Галущенко

Фото: зустріч Германа Галущенка та Маттіаса Гійомара (Facebook Германа Галущенка)
Автор: Марина Балабан

У Європейському суді з прав людини перебуває 4 позови України проти РФ і вже по двом із них ухвалені безпрецедентні рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції України Германа Галущенка у Facebook.

Галущенко повідомив, що під час візиту до Страсбурга зустрівся з Президентом Європейського суду з прав людини Маттіасом Гійомаром.

"Обговорили, наскільки сьогодні співпраця України з ЄСПЛ є важливою", - зазначив міністр. 

Український урядовець розповів, що окремою темою зустрічі стали справи України проти Росії, що стосуються системних і масових порушень прав людини на окупованих територіях з 2014 року.

За словами Галущенка, наразі у Суді перебуває чотири позови України проти РФ. І вже по двом із них ухвалені безпрецедентні рішення, якими підтверджено численні злочини, скоєні Росією. Але подробиці міністр юстиції не повідомив. 

"Подякував Президенту ЄСПЛ за принципову позицію у цих справах, наголосивши, що ці рішення відіграють ключову роль у документуванні злочинів та забезпеченні міжнародної відповідальності РФ", - ідеться у дописі Галущенка у соцмережі. 

 

Рішення ЄСПЛ проти Росії

Як раніше писало РБК-Україна, у липні 2025 року Європейський суд з прав людини визнав РФ відповідальною за порушення прав людини в Україні та збиття рейсу MH17. Це наймасштабніше засудження агресора в історії.

До судової справи України та Нідерландів проти Росії у якості третьої сторони долучилися 26 країн, громадські організації та Фонд авіакатастрофи MH17.

Також суд визнав, що атаки росіян по суверенній території України з 11 травня 2014 року до 16 вересня 2022 року були стратегічно сплановані. Москва хотіла встановити владу і контроль над територіями, інфраструктурою та населенням України.

Суд встановив, що Росія винна в таких порушеннях:

  • позасудові страти цивільних осіб та українських військовослужбовців;
  • катування та нелюдське поводження з цивільними та військовополоненими;
  • примусова праця та незаконне затримання цивільних осіб;
  • примусове переміщення цивільних, заходи "фільтрації";
  • примусове розігнання мирних протестів;
  • мародерство;
  • придушення української мови в школах та ідеологічна обробка школярів;
  • переміщення в Росію і подальше усиновлення українських дітей;
  • дискримінація за політичними переконаннями та національним походженням.
Читайте РБК-Україна в Google News
ЕСПЧВійна в Україні