ЕСПЧ принял беспрецедентные решения по двум делам Украины против России, - Галущенко

В Европейском суде по правам человека находится 4 иска Украины против РФ и уже по двум из них приняты беспрецедентные решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Украины Германа Галущенко в Facebook.
Галущенко сообщил, что во время визита в Страсбург встретился с Президентом Европейского суда по правам человека Маттиасом Гийомаром.
"Обсудили, насколько сегодня сотрудничество Украины с ЕСПЧ является важным", - отметил министр.
Украинский чиновник рассказал, что отдельной темой встречи стали дела Украины против России, касающиеся системных и массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях с 2014 года.
По словам Галущенко, сейчас в Суде находится четыре иска Украины против РФ. И уже по двум из них приняты беспрецедентные решения, которыми подтверждены многочисленные преступления, совершенные Россией. Но подробностей министр юстиции не сообщил.
"Поблагодарил Президента ЕСПЧ за принципиальную позицию по этим делам, подчеркнув, что эти решения играют ключевую роль в документировании преступлений и обеспечении международной ответственности РФ", - говорится в сообщении Галущенко в соцсети.
Как ранее писало РБК-Украина, в июле 2025 года Европейский суд по правам человека признал РФ ответственной за нарушение прав человека в Украине и сбитие рейса MH17. Это самое масштабное осуждение агрессора в истории.
К судебному делу Украины и Нидерландов против России в качестве третьей стороны присоединились 26 стран, общественные организации и Фонд авиакатастрофы MH17.
Также суд признал, что атаки россиян по суверенной территории Украины с 11 мая 2014 года до 16 сентября 2022 года были стратегически спланированы. Москва хотела установить власть и контроль над территориями, инфраструктурой и населением Украины.
Суд установил, что Россия виновна в таких нарушениях: