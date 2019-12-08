Эспер заявил, что не готов назвать терактом нападение на базу ВМС США

Фото: база ВМС США во Флориде (twitter com MSNBC)

Он заявил, что такие выводы делать рано

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что не готов назвать террористическим актом нападение на военно-морскую базу США во Флориде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он заявил, что считает, что следователям необходимо разрешить выполнять свою работу.

"Нет, я не могу сказать, что это терроризм в настоящее время", - сказал Эспер.

Напомним, в пятницу утром, 6 декабря, на военно-морской базе в Пенсаколе, штат Флорида, США произошла стрельба. Тогда один человек погиб, еще одинадцать человек получили ранения. Офис шерифа округа Эскамбия сообщал, что стрелок был застрелен. В орота NASP на тот момент были защищены из-за сообщений об активной стрельбе.

Позже стало известно, что в результате стрельбы на военно-морской базе погибли четыре человека.

РБК-Украина писало, что человек, напавший на авиабазу ВМС США в городе Песакола, штат Флорида был гражданином Саудовской Аравии, который учился по программе военной подготовки.