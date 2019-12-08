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Эспер заявил, что не готов назвать терактом нападение на базу ВМС США

Новости » Политика     08.12.2019 - 07:45
Эспер заявил, что не готов назвать терактом нападение на базу ВМС США
Фото: база ВМС США во Флориде (twitter com MSNBC)

Он заявил, что такие выводы делать рано

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что не готов назвать террористическим актом нападение на военно-морскую базу США во Флориде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он заявил, что считает, что следователям необходимо разрешить выполнять свою работу.

"Нет, я не могу сказать, что это терроризм в настоящее время", - сказал Эспер.

Напомним, в пятницу утром, 6 декабря, на военно-морской базе в Пенсаколе, штат Флорида, США произошла стрельба. Тогда один человек погиб, еще одинадцать человек получили ранения. Офис шерифа округа Эскамбия сообщал, что стрелок был застрелен. Ворота NASP на тот момент были защищены из-за сообщений об активной стрельбе.

Позже стало известно, что в результате стрельбы на военно-морской базе погибли четыре человека.

РБК-Украина писало, что человек, напавший на авиабазу ВМС США в городе Песакола, штат Флорида был гражданином Саудовской Аравии, который учился по программе военной подготовки.

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