Еспер заявив, що не готовий назвати терактом напад на базу ВМС США

Фото: база ВМС США у Флориді (twitter com MSNBC)

Він заявив, що такі висновки робити рано

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що не готовий назвати терористичним актом напад на військово-морську базу США у Флориді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він заявив, що вважає, що слідчим необхідно дозволити виконувати свою роботу.

"Ні, я не можу сказати, що це тероризм в даний час", - сказав Еспер.

Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 6 грудня, на військово-морській базі в Пенсаколі, штат Флорида, США сталася стрілянина. Тоді одна людина загинула, ще сім людей отримали поранення. Офіс шерифа округу Ескамбія повідомляв, що стрілець був застрелений. В орота NASP на той момент були захищені після повідомлень про активну стрільбу.

Пізніше стало відомо, що в результаті стрілянини на військово-морській базі загинули чотири людини.

РБК-Україна писало, що чоловік, який напав на авіабазу ВМС США в місті Песакола, штат Флорида був громадянином Саудівської Аравії, який навчався за програмою військової підготовки.