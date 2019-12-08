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Еспер заявив, що не готовий назвати терактом напад на базу ВМС США

Новини » Політика     08.12.2019 - 07:45
Еспер заявив, що не готовий назвати терактом напад на базу ВМС США
Фото: база ВМС США у Флориді (twitter com MSNBC)

Він заявив, що такі висновки робити рано

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що не готовий назвати терористичним актом напад на військово-морську базу США у Флориді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він заявив, що вважає, що слідчим необхідно дозволити виконувати свою роботу.

"Ні, я не можу сказати, що це тероризм в даний час", - сказав Еспер.

Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 6 грудня, на військово-морській базі в Пенсаколі, штат Флорида, США сталася стрілянина. Тоді одна людина загинула, ще сім людей отримали поранення. Офіс шерифа округу Ескамбія повідомляв, що стрілець був застрелений. Ворота NASP на той момент були захищені після повідомлень про активну стрільбу.

Пізніше стало відомо, що в результаті стрілянини на військово-морській базі загинули чотири людини.

РБК-Україна писало, що чоловік, який напав на авіабазу ВМС США в місті Песакола, штат Флорида був громадянином Саудівської Аравії, який навчався за програмою військової підготовки.

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