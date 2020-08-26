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ЕСПЧ рассмотрит жалобу фигурантки дела Шеремета

Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился рассмотреть жалобу фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - Юлии Кузьменко. Суд начнет рассмотрение жалобы при первой возможности.

Об этом сообщил адвокат подозреваемой Тарас Беспалый.

На своей странице в Facebook адвокат заявил, что ЕСПЧ получил жалобы по задержанию Кузьменко, которое защита считает незаконным, и ряду других нарушений по делу Шеремета. Беспалый также опубликовал письмо-ответ от ЕСПЧ.

"Ждем открытия разбирательства", - добавил он.

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Фото: письмо от ЕСПЧ (facebook.com/t.bezpalyy)

Отметим, Кузьменко проходит подозреваемой по делу об убийстве журналиста Шеремета. Сторона обвинения считает, что Кузьменко вместе с другим фигурантом дела Андреем Антоненко закладывала взрывное устройство под автомобиль погибшего журналиста. Недавно суд изменил ей меру пресечения на круглосуточный домашний арест, а до этого она находилась в СИЗО.

Напомним, вчера суд продлил действие меры пресечения Антоненко.

Как писало РБК-Украина, подозреваемых в деле Шеремета будут судить присяжные; ходатайство о слушании дела судом присяжных подал адвокат Кузьменко.

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Новости Украины ЕСПЧПавел ШереметЮлия Кузьменко