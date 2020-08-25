Антоненко продлили арест по делу Шеремета

Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)

Антоненко пробудет под стражей до 23 октября

Шевченковский районный суд Киева продлил арест Андрею Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Антоненко пробудет под стражей до 23 октября.

Об этом сообщают "Грати".

Также были продлены сроки мер пресечения и Юлии Кузьменко, которая находится под круглосуточным домашним арестом. За еще одну подозреваемую по делу Яну Дугарь ранее был внесен залог.

Напомним, в декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в убийстве Шеремета трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Как писало РБК-Украина, в середины августа Антоненко и Кузьменко вручили обвинительные акты, при этом адвокаты Дугарь отказались получать обвинение.

Ранее сообщалось, что подозреваемых в убийстве Шеремета будут судить присяжные, первое заседание по существу назначено на 4 сентября.

Отметим, сегодня в Украине выпустили документальный фильм об убийстве журналиста Павла Шеремета.