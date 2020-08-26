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ЄПСЛ розгляне скаргу фігурантки справи Шеремета

Автор: Дмитро Левицький

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) погодився розглянути скаргу фігурантки справи про вбивство журналіста Павла Шеремета - Юлії Кузьменко. Суд почне розгляд скарги за першої можливості.

Про це повідомив адвокат підозрюваної Тарас Безпалий.

На своїй сторінці у Facebook адвокат заявив, що ЄСПЛ отримав його скарги щодо затримання Кузьменко, яке захист вважає незаконним, та ряду інших порушень по справі Шеремета. Безпалий також опублікував листа-відповідь від ЄСПЛ.

"Чекаємо на відкриття розгляду", - додав він.

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Фото: лист від ЄСПЛ (facebook.com/t.bezpalyy)

Зазначимо, Кузьменко проходить підозрюваною у справі про вбивство журналіста Шеремета. Сторона обвинувачення вважає, що Кузьменко разом з іншим фігурантом справи Андрієм Антоненком закладала вибуховий пристрій під автомобіль загиблого журналіста. Нещодавно суд змінив їй запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, а до цього вона перебувала в СІЗО.

Нагадаємо, вчора суд продовжив дію запобіжного заходу Антоненку.

Як писало РБК-Україна, підозрюваних у справі Шеремета будуть судити присяжні; клопотання про слухання справи судом присяжних подав адвокат Кузьменко.

Прогноз погоди
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Новини України ЕСПЧПавло ШереметЮлия Кузьменко