В ЕСПЧ призвали государства выполнять решения относительно независимости судей

В частности, судья Высокого суда от Румынии подчеркнула, что невыполнение государствами решений и определений (judgments and decisions) ЕСПЧ, касающихся обеспечения гарантий независимости судей, ставит под угрозу соблюдение верховенства права как такового.

Напомним, Украина уже почти девять месяцев находится в эпицентре скандала, связанного с невыполнением решения ЕСПЧ и посягательством на независимость самого суда.

Речь идет о решении пленума ЕСПЧ, которым было установлено нарушение НАБУ и САП иммунитета судьи ЕСПЧ от Украины Анны Юдковской в связи с незаконным расследованием в отношении ее супруга Георгия Логвинского в известном деле "Золотого Мандарина".

Несмотря на риторику суда в отношении недопустимости подобных действий, решение украинскими властями до сих пор не выполнено, что заставило вынести этот вопрос на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.

Политики и эксперты уже высказывали озабоченность в связи с негативными последствиями для Украины от подобных действий.

В частности, глава юридического комитета ПАСЕ, депутат Сейма Латвии Борис Целевич в ходе предыдущей сессии ПАСЕ обращал внимание на недопустимость игнорирования Украиной решения пленума суда, а экс-глава комитета по выбору судей ЕСПЧ, вице-президент ПАСЕ Валерий Гилецкий отметил, что Украина может попасть под санкции из-за невыполнения решения пленума Европейского суда.