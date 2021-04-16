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В ЄСПЛ закликали держави виконувати рішення щодо незалежності суддів

Автор: РБК-Україна

Судді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) закликали держави виконувати рішення щодо незалежності суддів.

Про це заявили судді ЄСПЛ від Німеччини, Мальти, Чехії та Румунії на організованій урядом Німеччини під час онлайн-конференції, що транслювалася на сайті ЄСПЛ.

Зокрема, суддя Високого суду від Румунії підкреслила, що невиконання державами рішень і ухвал (judgments and decisions) ЄСПЛ щодо забезпечення гарантій незалежності суддів, ставить під загрозу дотримання верховенства права як такого.

Нагадаємо, Україна вже майже дев'ять місяців перебуває в епіцентрі скандалу, пов'язаного з невиконанням рішення ЄСПЛ та посяганням на незалежність самого суду.

Мова йде про рішення пленуму ЄСПЛ, яким було встановлено порушення НАБУ і САП імунітету судді ЄСПЛ від України Ганни Юдківської у зв'язку з незаконним розслідуванням стосовно її чоловіка Георгія Логвинського в відомій справі "Золотого Мандарина".

Попри риторику суду щодо неприпустимості подібних дій, рішення українською владою досі не виконано, що змусило винести це питання на розгляд Великої палати Верховного суду.

Політики і експерти вже висловлювали заклопотаність у зв'язку з негативними наслідками для України від подібних дій.

Зокрема, глава юридичного комітету ПАРЄ, депутат Сейму Латвії Борис Целевич в ході попередньої сесії ПАРЄ звертав увагу на неприпустимість ігнорування Україною рішення пленуму суду, а екс-голова комітету по вибору суддів ЄСПЛ, віце-президент ПАРЄ Валерій Гілецький зазначив, що Україна може потрапити під санкції за невиконання рішення пленуму Європейського суду.

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