В ЄСПЛ закликали держави виконувати рішення щодо незалежності суддів

Зокрема, суддя Високого суду від Румунії підкреслила, що невиконання державами рішень і ухвал (judgments and decisions) ЄСПЛ щодо забезпечення гарантій незалежності суддів, ставить під загрозу дотримання верховенства права як такого.

Нагадаємо, Україна вже майже дев'ять місяців перебуває в епіцентрі скандалу, пов'язаного з невиконанням рішення ЄСПЛ та посяганням на незалежність самого суду.

Мова йде про рішення пленуму ЄСПЛ, яким було встановлено порушення НАБУ і САП імунітету судді ЄСПЛ від України Ганни Юдківської у зв'язку з незаконним розслідуванням стосовно її чоловіка Георгія Логвинського в відомій справі "Золотого Мандарина".

Попри риторику суду щодо неприпустимості подібних дій, рішення українською владою досі не виконано, що змусило винести це питання на розгляд Великої палати Верховного суду.

Політики і експерти вже висловлювали заклопотаність у зв'язку з негативними наслідками для України від подібних дій.

Зокрема, глава юридичного комітету ПАРЄ, депутат Сейму Латвії Борис Целевич в ході попередньої сесії ПАРЄ звертав увагу на неприпустимість ігнорування Україною рішення пленуму суду, а екс-голова комітету по вибору суддів ЄСПЛ, віце-президент ПАРЄ Валерій Гілецький зазначив, що Україна може потрапити під санкції за невиконання рішення пленуму Європейського суду.