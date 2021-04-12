ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина может попасть под санкции из-за неисполнения решений ЕСПЧ, - Гилецкий

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 16:18
Украина может попасть под санкции из-за неисполнения решений ЕСПЧ, - Гилецкий Фото: зал заседаний ЕСПЧ (wikimedia CherryX)
Автор: РБК-Украина

Украина может попасть под санкции из-за неисполнения решений ЕСПЧ. В особенности - решения пленума, которым установлено нарушение независимости судей Европейского суда.

Об этом заявил экс-глава комитета по выбору судей ЕСПЧ, вице-президент ПАСЕ Валерий Гилецкий.

"Международное сообщество и Парламентская ассамблея, в частности, пристально наблюдают за выполнением международных обязательств Украины в отношении обеспечения независимости судей национальных и международных судов, особенно в свете демократических реформ и задекларированного про-европейского выбора Украины. Вопрос с выполнением решений Европейского суда является не только частью обязательств государства перед Советом Европы, но имеет и крайне важное геополитическое значение в свете противостояния российской агрессии", - заявил Гилецкий.

По его словам, Украина не должна допустить, чтобы она стала в один ряд с Россией, где решения ЕСПЧ перестали выполняться, чем безусловно воспользуются антиукраинские силы.

"К сожалению, в связи с невыполнением решений ЕСПЧ, в частности июльского решения Пленума Европейского суда Украина может попасть под санкции, как это произошло с Польшей, в отношении которой был введен мониторинг ПАСЕ. Причина - нарушение независимости судебной власти, что как раз и было констатировано Пленумом ЕСПЧ в отношении Украины в решении от 6 июля 2020 года, где речь шла о посягательстве на независимость самого Европейского суда. Поэтому выполнение Украиной решения Пленума ЕСПЧ находится на особом контроле в Парламентской Ассамблее", - заявил политик.

Он также призвал государство обеспечить своевременное и полное выполнений решений ЕСПЧ в целом, и решения пленума, в частности, подтвердив таким образом свою приверженность демократическим ценностям, утверждению принципов справедливого правосудия и гарантий прав человека.

Напомним, 6 июля 2020 года Европейский суд принял беспрецедентное решение по так называемому "делу Золотого Мандарина", которым констатировал грубейшие нарушения со стороны НАБУ и САП норм международного и национального законодательства при проведении расследования и отказал в снятии иммунитета с супруга судьи ЕСПЧ от Украины Георгия Логвинского.

Причиной такого решения пленума стало, в том числе, посягательство со стороны правоохранительных органов на независимость самого Европейского суда, что и установлено решением, являющимся обязательным для Украины в силу взятых на себя международных обязательств.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика ЕСПЧ Санкции
NEWS
Полиция, спортсмены и маломобильные группы: кто получит вакцину CoronaVac
Полиция, спортсмены и маломобильные группы: кто получит вакцину CoronaVac
DAILY
Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине