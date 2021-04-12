Украина может попасть под санкции из-за неисполнения решений ЕСПЧ, - Гилецкий

"Международное сообщество и Парламентская ассамблея, в частности, пристально наблюдают за выполнением международных обязательств Украины в отношении обеспечения независимости судей национальных и международных судов, особенно в свете демократических реформ и задекларированного про-европейского выбора Украины. Вопрос с выполнением решений Европейского суда является не только частью обязательств государства перед Советом Европы, но имеет и крайне важное геополитическое значение в свете противостояния российской агрессии", - заявил Гилецкий.

По его словам, Украина не должна допустить, чтобы она стала в один ряд с Россией, где решения ЕСПЧ перестали выполняться, чем безусловно воспользуются антиукраинские силы.

"К сожалению, в связи с невыполнением решений ЕСПЧ, в частности июльского решения Пленума Европейского суда Украина может попасть под санкции, как это произошло с Польшей, в отношении которой был введен мониторинг ПАСЕ. Причина - нарушение независимости судебной власти, что как раз и было констатировано Пленумом ЕСПЧ в отношении Украины в решении от 6 июля 2020 года, где речь шла о посягательстве на независимость самого Европейского суда. Поэтому выполнение Украиной решения Пленума ЕСПЧ находится на особом контроле в Парламентской Ассамблее", - заявил политик.

Он также призвал государство обеспечить своевременное и полное выполнений решений ЕСПЧ в целом, и решения пленума, в частности, подтвердив таким образом свою приверженность демократическим ценностям, утверждению принципов справедливого правосудия и гарантий прав человека.