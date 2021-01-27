В ПАСЕ призвали Украину немедленно выполнить решение пленума ЕСПЧ

Фото: заседание ПАСЕ (flickr com councilofeurope)

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) обеспокоены состоянием выполнения решений Европейского суда по правам человека в Украине, о чем свидетельствую обращения авторитетных правозащитных организаций. Особенно это касается решений, которые касаются прав адвокатов и других гарантий, необходимых для осуществления справедливого правосудия.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава юридического комитета ПАСЕ, депутат Сейма Латвии Борис Целевич.

Он отметил, что во вторник ПАСЕ приняла резолюцию, в которой отмечается, что государства, входящие в Совет Европы, должны ускорить процесс исполнения решений ЕСПЧ, в т.ч. выплатить долги по компенсациям в рамках приговоров.

"В этой резолюции упоминается и Украина. В последнее время ситуация с исполнением решений ЕСПЧ в Украине улучшилась, но некоторые ситуации вызывают опасения", - сказал Целевич.

По его словам, он получил обращение украинских правозащитников, которое касается, в частности, неисполнения решения пленума ЕСПЧ, где подвергнуты жесткой критике действия отдельных правоохранителей, посягающие уже на независимость самого Европейского суда по правам человека.

"Я получил обращение украинских правозащитников, с которыми мне приходилось сотрудничать и к которым я отношусь с большим уважением, по поводу медленной имплементации в Украине решений ЕСПЧ и документов ПАСЕ в отношении соблюдения гарантий адвокатской профессии, а также тревожной ситуации с беспрецедентным решением Пленума ЕСПЧ", - сказал Целевич.

Он также отметил, что ситуация с пренебрежением решениями органов Совета Европы, и особенно - Европейского суда, вызывает серьезную озабоченность. "

Я надеюсь, что украинская власть обратит внимание на эти факты и урегулирует проблемы с исполнением решений по соблюдению иммунитетов, необходимых для осуществления справедливого правосудия", - сказал Целевич, призвав украинское правительство неукоснительно выполнить решение Пленума ЕСПЧ от 6 июл 2020 года и прекратить незаконные преследования.

Напомним, 26 января участники зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрили резолюцию о внесении изменений в устав организации. Эти изменения необходимы для начала работы принятого в прошлом году трехстороннего механизма реагирования на нарушение устава Совета Европы.

Ранее РБК-Украина также писало, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал противоправными действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу "Золотого мандарина".