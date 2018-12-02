Два свидетеля по делу политзаключенного Гриба не объяснили расхождение в своих показаниях

Фото: Павел Гриб (facebook/Игорь Гриб)

Во время суда свидетели по делу не смогли объяснить свои показания во время следствия

Двое свидетелей по делу украинского политзаключенного Павла Гриба, которого власти РФ обвиняют в принуждении к терроризму, не смогли объяснить расхождения своих показаний на стадии следствия и судебного заседания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Во время закрытого заседания, которое прошло 29 ноября 2018, отец Татьяны Ершовой, которую следствие считает, Гриб склонял к терроризму, заявил, что о друге дочери узнал от жены, а саму фамилию Гриб впервые услышал во время допроса в ФСБ.

"Мне известно только о факте знакомства, не больше", - заявил он.

В суде сторона обвинения, через разногласия, зачитала показания Ершова, что он давал 14 декабря 2017 года.

"Он на нее сильно влиял, своим увлечение политикой и национализмом", - зачитал показания Ершова прокурор.

Сам Ершов на вопрос, говорил ли он эти слова ответил "возможно".

Также было обращено внимание на разногласия в показаниях подруги Ершовой Элеоноры Вернер, которая во время суда заявила, что Ершова общалась с Грибом при помощи Skype. Она сообщила, что они общались на интересные им темы и обсуждали национализм, однако не было "ничего серьезного".

"При мне они обсуждали стихи, при мне была спокойная беседа", - добавила Вернер.

Однако в обнародованном протоколе допроса на стадии следствия она говорила, что Гриб и Ершова были украинскими националистами, а Гриб говорил, будто умеет изготавливать бомбу. Вернер не подтвердила эти показания, а на все уточняющие вопросы отвечала "не знаю".

Напомним, в суде допросили свидетеля обвинения по делу политзаключенным'узницы Гриба. В суде Ростова-на-Дону был допрошен свидетель со стороны обвинения по делу украинского политзаключенного Павла Гриба.