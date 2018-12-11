Интерпол объявил в розыск украинца по запросу РФ

Иллюстративное фото (facebook /zahidnuy.kordon)

Стефана Капиноса подозревают в причастности к делу Гриба

Интерпол объявил в международный розыск по запросу России гражданина Украины Стефана Капиноса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кавказский узел".

Как отмечается, следствие считает его пособником украинца Павла Гриба, которого РФ обвиняет в принуждении жительницы Сочи Татьяны Ершовой к теракту.

По данным российского следствия, в 2013 году Гриб и Капинос познакомились в соцсети "ВКонтакте", а позже начали общаться через Skype. Как говорится в обвинительном заключении, Капинос сообщил Грибу известные ему способы изготовления взрывчатых веществ, самодельных взрывных устройств и методах приведения их в действие".

Адвокат Гриба считает, что инструкцию об изготовлении взрывного устройства Ершовой мог отправить именно Капинос, потому что у него был пароль к аккаунту Гриба в Skype.

На странице розыска на сайте Интерпола опубликованы две фотографии Капиноса. Отмечается, что украинец 1998 года рождения подозревается в "склонении другого лица к совершению теракта". Также отмечается, что Капинос вероятно живет в оккупированной Россией Ялте (Крым).

Напомним, двое свидетелей по делу украинского политзаключенного Павла Гриба, которого власти РФ обвиняют в принуждении к терроризму, не смогли объяснить расхождения в своих показаниях на стадии следствия на судебном заседании 2 декабря.

Отметим, по версии российского следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал девушку привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня. Гриб был арестован, ранее находился в СИЗО Краснодарского края, затем был этапирован в Ростовскую область.