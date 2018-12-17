ЕСПЧ установил порядок рассмотрения более 4 тыс. исков из-за агрессии РФ против Украины

Фото: ЕСПЧ (echr.coe.int)

Индивидуальные дела будут рассматриваться на основании позиций правительств параллельно с межправительственным делом

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отложил рассмотрение некоторых индивидуальных исков, поданных после начала российской агрессии на востоке Украины, увязав их с ожиданием решения Большой палаты в соответствующем межправительственном деле "Украина против России". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укрінформ".

Как сообщается, в ЕСПЧ, с целью экономии времени, некоторые индивидуальные дела будут рассматриваться на основании позиций правительств параллельно с межправительственным делом.

"Европейский суд по правам человека утвердил сегодня план по дальнейшему рассмотрению исков от 4 тысяч человек, которые предъявляют жалобы против Украины или России или против обеих стран, связанные с конфликтом на востоке Украины", - заявили в ЕСПЧ.

Напомним, Европейский суд по правам человека частично удовлетворил заявление Украины и обязал Россию обеспечить раненых моряков, захваченных Россией 25 ноября в Керченском проливе, соответствующим лечением. Украина должна подать полноценное межгосударственное заявление в ЕСПЧ о нарушении прав моряков до 7 января 2019 года.

Отметим, ЕСПЧ обязал Россию дать объяснение относительно захвата украинских моряков.

Ранее сообщалось, что Украина обратилась в ЕСПЧ за нападение России на украинских моряков.

"Мы обратились от имени правительства в Европейский суд по правам человека с требованием применить 39 правило - это незамедлительное решение об освобождении незаконно захваченных украинских граждан", - заявил министр юстиции Павел Петренко.