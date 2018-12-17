ЄСПЛ ухвалив порядок розгляду більше 4 тис. позовів щодо агресії РФ проти України

Фото: ЄСПЛ (echr.coe.int)

Індивідуальні справи будуть розглядатися на підставі позицій урядів паралельно із міжурядовою справою

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відклав розгляд деяких індивідуальних позовів, поданих після початку російської агресії на сході України, пов’язавши їх із очікуванням рішення Великої палати у відповідній міжурядовій справі "Україна проти Росії". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Як повідомляється, у ЄСПЛ, з метою заощадження часу, деякі індивідуальні справи будуть розглядатися на підставі позицій урядів паралельно із міжурядовою справою.

"Європейський суд з прав людини затвердив сьогодні план щодо подальшого розгляду позовів від 4 тисяч осіб, які висувають скарги проти України або Росії чи проти обох країн, пов'язані з конфліктом на сході України", - заявили в ЄСПЛ.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини частково задовільнив заяву України та зобов’язав Росію забезпечити поранених моряків, захоплених Росією 25 листопада у Керченській протоці, відповідним лікуванням. Україна має подати повноцінну міждержавну заяву до ЄСПЛ щодо порушення прав моряків до 7 січня 2019 року.

Відзначимо, ЄСПЛ зобов'язав Росію дати пояснення щодо захоплення українських моряків.

Раніше повідомлялося, що Україна звернулася до ЄСПЛ через напад Росії на українських моряків.

"Ми звернулися від імені уряду в Європейський суд з прав людини з вимогою застосувати 39 правило - це негайне рішення про звільнення незаконно захоплених українських громадян", - заявив міністр юстиції Павло Петренко.