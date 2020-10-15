ЕСПЧ отказался по требованию Турции снять нее ограничения относительно войны в Карабахе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге оставил без удовлетворения запрос властей Турции отменить обеспечительные меры из-за эскалации конфликта между Азербайджаном и Арменией. Турция просила вычеркнуть упоминание о ней из промежуточного решения суда, которое обязывает прекратить боевые действия, угрожающие жизни жителей Нагорного Карабаха.

Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

“Рассмотрев возражения, высказанные правительством Турции, и вновь приняв во внимание серьезный и обостряющийся характер конфликта, суд не находит никаких оснований для изменения своего решения или отмены какой-либо части ранее указанной обеспечительной меры”, - говорится в решении.

В суде отметили, что промежуточное решение адресовано не только Турции, но и всем странам прямо или косвенно вовлеченные в конфликт между Арменией и Азербайджаном.

"Решение от 6 октября 2020 года принято на основе имевшихся на тот момент доказательств, указывавших на то, что определенные Договаривающиеся государства были прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Оно было адресовано не только Турции, но и всем государствам", - отметили в ЕСПЧ.

Отметим, что 6 октября ЕСПЧ принял срочное решение о "временных мерах", в котором пришел к выводу, что Турция должна воздержаться от участия в военных действиях в Карабахе.

В этом решении, принятом в ответ на обращение Армении, суд призвал все государства-члены Совета Европы воздержаться от военного вмешательства в конфликт Армении и Азербайджана, но выделил только одну из них - Турцию.

Официальная Анкара обжаловала это решение. Обращение Турции поступило в Страсбург 7 октября.

Напомним, 27 сентября Армения обратилась в ЕСПЧ из-за обострения конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Ереван требует от Баку прекратить нападения на население вдоль армяно-азербайджанской границы.

Правительство Армении представило в ЕСПЧ доказательства участия Турции в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Карабахе возможно лишь после того, когда Турция прекратит свое участие в конфликте.