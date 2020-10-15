ЄСПЛ відмовився на вимогу Туреччини зняти обмеження щодо війни в Карабаху

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі залишив без задоволення запит влади Туреччини скасувати забезпечувальні заходи через ескалацію конфлікту між Азербайджаном і Вірменією. Туреччина просила викреслити згадку про неї з проміжного рішення суду, яке зобов'язує припинити бойові дії, що загрожують життю жителів Нагірного Карабаху.

Про це повідомляється на сайті ЄСПЛ.

"Розглянувши заперечення, висловлені урядом Туреччини, і знову взявши до уваги серйозний характер конфлікту, який загострюється, суд не знаходить жодних підстав для зміни свого рішення або скасування будь-якої частини раніше зазначеної забезпечувальний захід", - йдеться в рішенні.

У суді зазначили, що проміжне рішення адресовано не тільки Туреччини, але і всім країнам прямо або побічно залучені в конфлікт між Вірменією і Азербайджаном.

"Рішення від 6 жовтня 2020 року прийняте на основі наявних на той момент доказів, які вказували на те, що певні Договірні держави були прямо або побічно залучені в конфлікт. Воно було адресовано не тільки Туреччини, але і всім державам", - відзначили в ЄСПЛ.

Зазначимо, що 6 жовтня ЄСПЛ ухвалив термінове рішення про "тимчасові заходи", в якому прийшов до висновку, що Туреччина повинна утриматися від участі у військових діях в Карабасі.

У цьому рішенні, прийнятому у відповідь на звернення Вірменії, суд закликав всі держави-члени Ради Європи утриматися від військового втручання в конфлікт Вірменії та Азербайджану, але виділив тільки одну з них - Туреччину.

Офіційна Анкара оскаржила це рішення. Звернення Туреччини надійшло в Страсбург 7 жовтня.

Нагадаємо, 27 вересня Вірменія звернулася до ЄСПЛ через загострення конфлікту з Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Єреван вимагає від Баку припинити напади на населення уздовж вірмено-азербайджанського кордону.

Уряд Вірменії подав у ЄСПЛ докази участі Туреччини в бойових діях в Нагірному Карабасі.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що перемир'я в Карабасі можливо лише після того, коли Туреччина припинить свою участь в конфлікті.