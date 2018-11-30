Фото: Європейський суд з прав людини (navalny.feldman.photo)

Росія до понеділка має подати пояснення в ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Росію дати пояснення щодо захоплення українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост заступника міністра юстиції, уповноваженого з питань ЄСПЛ Івана Ліщини в Facebook.

За його словами, у відповідь на заяву уряду України щодо захисту прав захоплених Росією моряків ЄСПЛ зобов'язав РФ надати інформацію щодо:

захоплення моряків і юридичних підстав їх утримання;

місця їхнього утримання;

викликаних поранень;

наданої медичної допомоги.

"Цю інформацію уряд РФ має надати до наступного понеділка", - додав Ліщина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна звернулася до ЄСПЛ через напад Росії на українських моряків.

"Ми звернулися від імені уряду в Європейський суд з прав людини з вимогою застосувати 39 правило - це негайне рішення про звільнення незаконно захоплених українських громадян", - заявив міністр юстиції Павло Петренко.

Міністерство оборони України виділить матеріальну допомогу в розмірі 50 тис. гривень українським морякам, яких затримали російські прикордонники в Керченській протоці.