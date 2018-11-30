Росія до понеділка має подати пояснення в ЄСПЛ
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Росію дати пояснення щодо захоплення українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост заступника міністра юстиції, уповноваженого з питань ЄСПЛ Івана Ліщини в Facebook.
За його словами, у відповідь на заяву уряду України щодо захисту прав захоплених Росією моряків ЄСПЛ зобов'язав РФ надати інформацію щодо:
"Цю інформацію уряд РФ має надати до наступного понеділка", - додав Ліщина.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна звернулася до ЄСПЛ через напад Росії на українських моряків.
"Ми звернулися від імені уряду в Європейський суд з прав людини з вимогою застосувати 39 правило - це негайне рішення про звільнення незаконно захоплених українських громадян", - заявив міністр юстиції Павло Петренко.
Міністерство оборони України виділить матеріальну допомогу в розмірі 50 тис. гривень українським морякам, яких затримали російські прикордонники в Керченській протоці.