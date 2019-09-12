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ЕСПЧ обнародует решение по делу Украины против РФ позже

Новости » Политика    12.09.2019 - 10:48
ЕСПЧ обнародует решение по делу Украины против РФ позже
Фото: ЕСПЧ (facebook.com/DeadLawyers)

По ожиданиям украинских обозревателей, это произойдет не раньше середины следующего года

Решение Европейского суда по правам человека в деле "Украина против России" будет позже. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По ожиданиям украинских обозревателей, это произойдет не раньше середины следующего года, сообщает издание "Громадське".

Напомним, вчера ЕСПЧ провел слушания по делу Украины против России. Заседание началось с зачитывания короткого ключевых фактов дела, после этого позицию России начал представлять заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.

Российская Федерация на заседании Европейского суда по правам человека признала, что осуществляет контроль над оккупированным Крымом с 18 марта 2014 года.

В свою очередь, представитель Украины Иван Лищина отметил, что пострадавшие от действий РФ имеют право выступать против российской оккупации. Кроме того, он заявил, что российская власть нацелена преследовала оппозицию и установила культуру унижение достоинства и насилия в Крыму.

Украинская сторона подала заявление в ЕСПЧ 13 марта 2014 года, ссылаясь на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Украина утверждает, что "с 27 февраля 2014 года Россия контролирует Автономную Республику Крым, которая является неотъемлемой частью Украины".

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