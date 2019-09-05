В ЕСПЧ пройдет заседание по делу о нарушениях прав человека в Крыму

Иллюстративное фото (coe.int)

Слушания касаются дела по заявлению Украины от 13 марта 2014 года

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 11 сентября проведет слушания по делу "Украина против России (Крым)", где, в частности, будет идти речь о нарушениях прав человека в Крыму. Об этом говорится на сайте суда.

Слушания касаются дела по заявлению Украины от 13 марта 2014 года. Украина утверждает, что "с 27 февраля 2014 года Россия контролирует Автономную Республику Крым, которая является неотъемлемой частью Украины".

"Речь идет о нарушении ряда статей Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, включая право на жизнь, свободу слова и передвижений", - говорится в пресс-релизе.

Отметим, что вчера Организация объединенных наций опубликовала первый доклад генерального секретаря Антониу Гутерреша о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Напомним, адвокат Дмитрий Динзе ранее заявил, что решение по делу украинского политзаключенного Олега Сенцова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) может быть в этом году.

РБК-Украина писало, что 29 декабря 2018 года Страсбургский суд вернул статус приоритетного делу по жалобе украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко. До этого Россия предложила Европейскому суду по правам человека отложить обмен документами по жалобе осужденного в России украинского политзаключенного. Суд отказал РФ.