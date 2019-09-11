ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЕСПЧ проведет слушания в рамках дела против России по Крыму

Новости » Политика    11.09.2019 - 09:28
ЕСПЧ проведет слушания в рамках дела против России по Крыму
Фото: ЕСПЧ (echr.coe.int)

В ЕСПЧ в 10:15 должны начаться слушания по делу "Украина против России" относительно Крыма

В Европейском суде по правам человека пройдут слушания по делу "Украина против России" относительно Крыма. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отметим, что Украину будет представлять заместитель министра юстиции Иван Лищина. На сайте суда написано, что рассмотрение дела должно было начаться в 10:15 по киевскому времени.

Украина подала заявление 13 марта 2014 года, украинская сторона ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

"Речь идет о нарушении ряда статей Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, включая право на жизнь, свободу слова и передвижений", - указывается в пресс-релизе.

Отметим, что вчера Организация объединенных наций опубликовала первый доклад генерального секретаря Антониу Гутерреша о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Напомним, адвокат Дмитрий Динзе ранее заявил, что решение по делу украинского политзаключенного Олега Сенцова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) может быть в этом году.

Адвокат заявил о плохом содержании крымских татар в СИЗО Сенцов: Путин Крым не отдаст
Новости Украины КрымЕСПЧ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь