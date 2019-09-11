ЕСПЧ проведет слушания в рамках дела против России по Крыму

Фото: ЕСПЧ (echr.coe.int)

В ЕСПЧ в 10:15 должны начаться слушания по делу "Украина против России" относительно Крыма

В Европейском суде по правам человека пройдут слушания по делу "Украина против России" относительно Крыма. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отметим, что Украину будет представлять заместитель министра юстиции Иван Лищина. На сайте суда написано, что рассмотрение дела должно было начаться в 10:15 по киевскому времени.

Украина подала заявление 13 марта 2014 года, украинская сторона ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

"Речь идет о нарушении ряда статей Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, включая право на жизнь, свободу слова и передвижений", - указывается в пресс-релизе.

Отметим, что вчера Организация объединенных наций опубликовала первый доклад генерального секретаря Антониу Гутерреша о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Напомним, адвокат Дмитрий Динзе ранее заявил, что решение по делу украинского политзаключенного Олега Сенцова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) может быть в этом году.