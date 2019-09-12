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ЄСПЛ оприлюднить рішення по справі України проти РФ пізніше

Новини » Політика    12.09.2019 - 10:48
ЄСПЛ оприлюднить рішення по справі України проти РФ пізніше
Фото: ЄСПЛ (facebook.com/DeadLawyers)

За очікуванням українських оглядачів, це станеться не раніше від середини наступного року

Рішення Європейського суду з прав людини у справі "Україна проти Росії" буде пізніше. Про це повідомляє прес-служба суду.

За очікуванням українських оглядачів, це станеться не раніше від середини наступного року, повідомляє видання "Громадське".

Нагадаємо, вчора ЄСПЛ провів слухання по справі України проти Росії. Засідання почалося з короткого зачитування ключових фактів справи, після цього позицію Росії почав представляти заступник міністра юстиції РФ Михайло Гальперін.

Російська Федерація на засіданні Європейського суду з прав людини визнала, що здійснює контроль над окупованим Кримом з 18 березня 2014 року.

У свою чергу, представник України Іван Ліщина зазначив, що постраждалі від дій РФ мають право виступати проти російської окупації. Крім того, він заявив, що російська влада націлено переслідувала опозицію і встановила культуру приниження гідності і насилля в Криму.

Українська сторона подала заяву до ЄСПЛ 13 березня 2014 року, посилаючись на порушення кількох статей Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Україна стверджує, що "з 27 лютого 2014 року Росія контролює Автономну Республіку Крим, яка є невід'ємною частиною України".

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