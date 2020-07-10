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ЕСПЧ уже изучает иск Нидерландов против России

Страсбург, Франция, Пятница 10 июля 2020 20:55
ЕСПЧ уже изучает иск Нидерландов против России
Фото: зал ЕСПЧ (Wikimedia by CherryX)
Автор: Роман Калиниченко

Иск Нидерландов против РФ уже в суде

Европейский суд по правам человека получил иск правительства Нидерландов к России в деле об авиакатастрофе рейса MH17. На данный момент иск изучается.

Об этом сообщает DW.

По словам пресс-аташе суда Дени Ламбер, документ уже находится в ЕСПЧ. Представители суда изучают его содержимое.

Согласно международным правилам ЕСПЧ, после получения жалобы суд должен немедленно известить о нем вторую сторону. После этого будут назначены судьи, рассматривающие дело, и ответчик может направить свои письменные замечания

Напомним, сегодня правительство Нидерландов заявило, что подает против Российской Федерации иск в Европейский суд по правам человека по делу о крушении "Боинга" Малайзийских авиалиний над Донбассом.

Нидерланды уточнили, что одновременно с иском, в ЕСПЧ передадут индивидуальные жалобы родственников жертв катастрофы.

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