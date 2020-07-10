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ЄСПЛ вже вивчає позов Нідерландів проти Росії

Страсбург, Франція, П'ятниця 10 липня 2020 20:55
ЄСПЛ вже вивчає позов Нідерландів проти Росії
Фото: зал ЄСПЛ (Wikimedia by CherryX)
Автор: Роман Калиниченко

Позов проти Нідерландів РФ вже у суді

Європейський суд з прав людини отримав позов уряду Нідерландів до Росії у справі про авіакатастрофу рейсу MH17. На даний момент позов вивчається.

Про це повідомляє DW.

За словами прес-аташе суду Дені Ламбер, документ вже знаходиться в ЄСПЛ. Представники суду вивчають його вміст.

Згідно з міжнародними правилами ЄСПЛ, після отримання скарги суд повинен негайно сповістити про нього другу сторону. Після цього будуть призначені судді, які розглядатимуть справу, і відповідач може подати свої письмові зауваження

Нагадаємо, сьогодні уряд Нідерландів заявив, що подає проти Російської Федерації позов в Європейський суд з прав людини у справі про катастрофк "Боїнга" Малайзійських авіаліній над Донбасом.

Нідерланди уточнили, що одночасно з позовом, в ЄСПЛ передадуть індивідуальні скарги родичів жертв катастрофи.

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