Эспаньол - Заря: где смотреть матч

"Заря" сыграет первый матч плей-офф раунда квалификационного этапа футбольной Лиги Европы с испанским "Эспаньолом". По мнению букмекеров, луганчане являются аутсайдером противостояния.

22 августа 22:00

Барселона, стадион "Корнелья-Эль Прат"

Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между "Эспаньолом" и "Зарей" состоится в четверг, 22 августа, на стадионе "Корнелья-Эль Прат" в Барселоне.

В прямом эфире транслировать поединок будет телеканал УНИАН. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал Football Hub. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, накануне луганская команда отправилась на матч в составе 20 игроков.

Ответный поединок пройдет ровно через неделю, 29 августа, "Славутич Арене" в Запорожье.

Обе команды уже сумели преодолеть два квалификационных раунда. "Эспаньол" прошел исландский "Стьярнан" (4:0, 3:1) и швейцарский "Люцерн" (дважды по 3:0). "Заря", в свою очередь, не испытала проблем с черногорской "Будучностью" (3:1, 1:0) и чешским ЦСКА София (1:1, 1:0).