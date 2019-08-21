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"Заря" отправилась на первый матч плей-офф Лиги Европы в составе 20 игроков

Новости » Спорт    21.08.2019 - 12:34
"Заря" отправилась на первый матч плей-офф Лиги Европы в составе 20 игроков
Фото: футболисты "Зари" отправляются в Барселону (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Луганчане отправились в Барселону

Футболисты луганской "Зари" отправились в Барселону на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против "Эспаньола". Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Утром 21 августа чартерным авиарейсом в Барселону отправились 20 футболистов "Зари".

Список игроков:

Вратари: Никита Шевченко, Зауре Махарадзе, Никола Василий;

Защитники: Джоэль Абу Ханна, Никита Каменюка, Богдан Михайличенко, Александр Тимчик, Максим Белый;

Полузащитники: Леван Арвеладзе, Евгений Чеберко, Владлен Юрченко, Дмитрий Хомченовский, Дмитрий Иванисеня;

Нападающие: Филипп Будковский, Владислав Кабаев, Богдан Леднев, Максим Лунев, Артем Громов, Владислав Кочергин, Назарий Русин.

Напомним, что Назарий Русин на прошлой встрече получил красную карточку. Таким образом он получил дисквалификацию и не сможет принять участие в поединке.

Первый матч квалификационного плей-офф раунда футбольной Лиги Европы между "Эспаньолом" и луганской "Зарей" пройдет в четверг, 22 августа, в Барселоне. Поединок начнется в 22.00, его обслуживать немецкие судьи.

"Заря" на предыдущей стадии выбила софийский ЦСКА (1:1, 1:0), а "Эспаньол" обыграл "Люцерн" в двух матчах с одинаковым счетом 3:0.

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