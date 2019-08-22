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Эспаньол - Заря: анонс матча

Новости » Спорт    22.08.2019 - 12:03
Эспаньол - Заря: анонс матча
Фото: тренировка "Зари" перед матчем с "Эспаньолом" (twitter.com/RCDEspanyol)

Готовимся к первому поединку раунда плей-офф Лиги Европы

Барселонский "Эспаньол" и луганская "Заря" встретятся в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале УНИАН. Букмекеры считают каталонцев безоговорочными фаворитами поединка. Накануне луганчане отправились на матч в составе 20 игроков.

22 августа 22:00
Барселона, стадион "Корнелья-Эль Прат"

Перед украинской командой осталась последняя преграда на пути к групповому этапу Лиги Европы, где "Заре" предстоит пройти представителя топ-чемпионата.

"Эспаньол" провел затяжную 12 летнюю паузу в еврокубках, которая прервалась только в этом сезоне, когда команда заняла в чемпионате Испании 7 место.

Наивысшим достиженим клуба стал финал тогда еще Кубка УЕФА в сезоне 2006/07. Решающий матч был чисто испанским - "Эспаньол" против "Севильи", и в нем после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время обладателя трофея определяли 11-тиметровые. Которые стали разочарованием для каталонцев - поражение 1:3.

"Заря" дебютировала в Лиге Европы УЕФА лишь в сезоне 2014/15, однако не смогла пройти в групповой этап, оставив турнир в раунде плей-офф квалификации. Следующий еврокубковый сезон завершился для клуба на той же стадии. Впервые "Заря" пробилась в групповой стадии ЛЕ в сезоне 2016/17.

В прошлых раундах квалификации нынешнего сезона "Эспаньол" прошел исландский "Стьярнан" (4:0, 3:1) и швейцарский "Люцерн" (дважды по 3:0). "Заря", в свою очередь, не испытала проблем с черногорской "Будучностью" (3:1, 1:0) и чешским ЦСКА София (1:1, 1:0).

Обе команды проиграли в своих последних матчах во внутренних чемпионатах. Так, "Эспаньол" уступил "Севилье" - 0:2, а "Заря" отдала три очка "Александрии" - 1:2. При этом испанская команда провела лишь один матч в Ла Лиге, тогда как луганчане уже отыграли четыре поединка в УПЛ (два выигрыша, одно поражение и ничья).

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