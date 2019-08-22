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Эспаньол - Заря: где смотреть матч

Новости » Спорт    22.08.2019 - 15:02
Эспаньол - Заря: где смотреть матч
Фото: стадион "Корнелья-Эль Прат" (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Где и когда начнется первый поединок плей-офф Лиги Европы

"Заря" сыграет первый матч плей-офф раунда квалификационного этапа футбольной Лиги Европы с испанским "Эспаньолом". По мнению букмекеров, луганчане являются аутсайдером противостояния.

22 августа 22:00
Барселона, стадион "Корнелья-Эль Прат"

Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между "Эспаньолом" и "Зарей" состоится в четверг, 22 августа, на стадионе "Корнелья-Эль Прат" в Барселоне.

В прямом эфире транслировать поединок будет телеканал УНИАН. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал Football Hub. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, накануне луганская команда отправилась на матч в составе 20 игроков.

Ответный поединок пройдет ровно через неделю, 29 августа, "Славутич Арене" в Запорожье.

Обе команды уже сумели преодолеть два квалификационных раунда. "Эспаньол" прошел исландский "Стьярнан" (4:0, 3:1) и швейцарский "Люцерн" (дважды по 3:0). "Заря", в свою очередь, не испытала проблем с черногорской "Будучностью" (3:1, 1:0) и чешским ЦСКА София (1:1, 1:0).

Назначена бригада арбитров на первый матч "Зари" в плей-офф Лиги Европы "Заря" обыграла ЦСКА София и вышла в плей-офф Лиги Европы
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