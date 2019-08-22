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Еспаньол - Зоря: де дивитися матч

Новини » Спорт    22.08.2019 - 15:02
Еспаньол - Зоря: де дивитися матч
Фото: стадіон "Корнелья-Ель Прат" (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Де і коли почнеться перший поєдинок плей-офф Ліги Європи

"Зоря" зіграє перший матч плей-офф раунду кваліфікаційного етапу футбольної Ліги Європи з іспанським "Еспаньолом". На думку букмекерів, луганчани є аутсайдером протистояння.

22 серпня 22:00
Барселона, стадіон "Корнелья-Ель Прат"

Перший матч раунду плей-офф Ліги Європи між "Еспаньолом" і "Зорею" відбудеться у четвер, 22 серпня, на стадіоні "Корнелья-Ель Прат" у Барселоні.

У прямому ефірі транслюватиме поєдинок буде телеканал УНІАН. Крім того, на YouTube зустріч покаже канал Football Hub. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні луганська команда вирушила на матч у складі 20 гравців.

Поєдинок у відповідь пройде рівно через тиждень, 29 серпня, "Славутич Арені" в Запоріжжі.

Обидві команди вже зуміли подолати два кваліфікаційні раунди. "Еспаньол" пройшов ісландський "Стьярнан" (4:0, 3:1) і швейцарський "Люцерн" (двічі по 3:0). "Зоря", у свою чергу, не зазнала проблем з чорногорською "Будучностю" (3:1, 1:0) і чеським ЦСКА Софія (1:1, 1:0).

Призначена бригада арбітрів на перший матч "Зорі" в плей-офф Ліги Європи "Зоря" обіграла ЦСКА Софія і вийшла в плей-офф Ліги Європи
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