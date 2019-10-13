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Эсминец ВМФ США вошел в Черное море

Новости » В мире    13.10.2019 - 06:28
Эсминец ВМФ США вошел в Черное море
Фото: эсминец USS Porter (stripes.com)

Это уже второй визит USS Porter в акваторию Черного моря

В Черное море вошел американский эсминец DDG78 USS Porter с управляемым ракетным оружием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Минобороны США Stars and Stripes.

Как сообщила командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти, это плановая операция, призванная продемонстрировать приверженность Вашингтона свободе судоходства, союзникам по НАТО и партнерам в Черном море.

По словам Франкетти, это уже второй визит USS Porter и седьмой американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году

Как сообщили в Национальном центре управления обороной России эсминец сопровождали три корабля российского флота - фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".

Напомним, 19 сентября американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma зашел в Одесский морской торговый порт.

Как сообщало РБК-Украина, 29 июня американский эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов USS Carney впервые прибыл в Украину.

Также РБК-Украина писало, что в Минобороны планируют полностью перестраивать ВМС. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что в рамках реформирования Военно-морские силы будут полностью перестраивать.

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